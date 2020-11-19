Стали известны подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области

За последние сутки в Калужской области подтвердили три смерти от коронавируса. Всего в списке жертв пандемии уже 100 жителей региона. В региональном оперативном штабе в четверг, 19 ноября, сообщили KP40, в каких районах скончались калужане.

Умерли жители Калуги 54 и 69 лет, а также пациент из Ферзиковского района 84 лет.

Также зафиксированы 133 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 437.

Вылечился от коронавируса еще 241 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 11 401 калужанин.

На лечении остаются 2936 человек.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

UPD. В каких районов прибавилось больше всего пациентов.

Тем временем

Ледяной дождь обрушился на Калужскую область. По тротуарам не пройти, не ездят школьные автобусы, проблемы с такси, в четырех районах пропало электричество. Подробности.

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