В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 20 ноября

В Калужской области в пятницу, 20 ноября, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 576 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 314 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 11 715 калужан. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.
В списке умерших по-прежнему 100 человек. За последние сутки новых случаев не было.
На лечении остается 2761 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.
Тем временем
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