В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 20 ноября

В Калужской области в пятницу, 20 ноября, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 576 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 314 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 11 715 калужан. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.

В списке умерших по-прежнему 100 человек. За последние сутки новых случаев не было.

На лечении остается 2761 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 818 (-166 к предыдущему дню),

Обнинск – 360 (+18),

Боровский район – 265 (-3),

Людиновский район – 177 (+3),

Кировский район – 159 (+1),

Козельский район – 144 (-18),

Дзержинский район – 143 (-1),

Малоярославецкий район – 116 (+2),

Бабынинский район – 92 (-1),

Жуковский район – 85 (+3),

Медынский район – 66 (-2),

Сухиничский район – 61 (-4),

Юхновский район – 43 (-3),

Мещовский район – 39 (0),

Жиздринский район – 37 (+1),

Ферзиковский район – 33 (0),

Износковский район – 26 (+1),

Спас-Деменский район – 24 (+1),

Перемышльский район – 20 (-1),

Думиничский район – 18 (0),

Мосальский район - 15 (0),

Хвастовичский район – 7 (-2),

Куйбышевский район – 6 (-1).

Барятинский район – 5 (-1),

Тарусский район – 2 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

Тем временем

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