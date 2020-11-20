Калужанка на коньках станцевала на замерзшей улице города

После ледяного дождя 19 ноября улицы и тротуары Калуги покрылись коркой льда. И если оживленные дороги довольны быстро начали убирать, то в тихих закоулках лед лежит до сих пор.

Калужанка Татьяна Пудан выложила в соцсетях свое видео с улицы Стеклянников Сад. Девушка танцевала на коньках прямо на проезжей части.

- Я знаю нашу улицу 20 лет и такое я вижу первый̆ раз! – рассказала она. - На коньках не стояла 2 года, и вот после перерыва сразу на самый необычный каток – сильно.

А какая обстановка сейчас в ваших дворах и на ваших улицах? Справились ли коммунальщики со льдом к утру 20 ноября?

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