За сутки в Калужской области 314 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 576, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в пятницу, 20 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 314 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 11 715 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 100 жителей Калужской области.

На лечении остается 2761 человек.

По всей России за последние сутки выявили 24 318 новых случаев коронавируса. Это рекорд за одни сутки. За весь период - 2 039 926. Вылечились – 1 551 414, умерли – 35 311.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 20 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области рассказало о заболеваемости в школах и ответило на вопрос, будет ли переход на дистанционное обучение. Подробности.

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