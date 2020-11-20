В Калужской области два новых аппарата КТ начнут работать в декабре

В Калужской области на данный момент работает восемь аппаратов компьютерной томографии, на которых диагностируют пациентов с подозрением на коронавирус. В декабре должны заработать еще два аппарата – отремонтированный в Боровской больнице и новый в Калужской областной инфекционной больнице. Об этмо в пятницу, 20 ноября, на заседании регионального штаба сообщил министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Среднее количество исследований на один томограф в сутки в октябре составляло 43, в ноябре это число достигло 46.

- Своевременная диагностика состояния легких позволяет своевременно начать лечение и значительно снижает риски неблагоприятного течения болезни, - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Плановое значение для региона – 65 исследований в сутки на каждом томографе.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области рассказало о заболеваемости коронавирусом в школах. Подробности.

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