Скончался депутат Заксобрания Калужской области Анатолий Сотников

В среду, 11 ноября, в Москве после болезни скончался генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области (АИРКО), депутат Законодательного собрания региона Анатолий СОТНИКОВ.

Анатолию Сотникову было 66 лет. Он родился в городе Тахиа в Узбекистане. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности инженер-математик. Кандидат технических наук, доцент.

В Обнинске и Калужской области он хорошо известен в деловых кругах. Он был основателем Франко-российского института делового администрирования.

Будучи директором АИРКО, занимался реализацией многих инновационных проектов. Ни одно серьёзное начинание в городе, включая программу наукограда, стратегию развития Обнинска, и, наконец, создание Инновационного научно-технологического центра, не обходились без его участия.

Избирался депутатом городского Собрания Обнинска в 2011 – 2015 гг., Законодательного Собрания IV и VI созывов в 2005 – 2010 и 2015 – 2020 гг.. Был избран на новый срок в сентябре 2020 года.

Имеет государственные награды и почетные звания: «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», Медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени.

У Сотникова остались жена, дочка и две внучки.