В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 23 ноября

В Калужской области в понедельник, 23 ноября, подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 999, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 104 калужанина.
В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 2790 человек. Вновь заболевших нашли в Ульяновском районе, где не было ковидных пациентов с 15 ноября. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.
Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.
Тем временем
Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил о закрытии на карантин школьных классов. Подробности.
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