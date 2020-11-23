В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 23 ноября

В Калужской области в понедельник, 23 ноября, подтвердили 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 999, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 104 калужанина.

В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 2790 человек. Вновь заболевших нашли в Ульяновском районе, где не было ковидных пациентов с 15 ноября. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 681 (-22 к предыдущему дню),

Обнинск – 422 (+9),

Боровский район – 272 (0),

Людиновский район – 186 (+2),

Кировский район – 168 (+2),

Козельский район – 158 (+12),

Дзержинский район – 147 (+2),

Малоярославецкий район – 120 (+1),

Бабынинский район – 92 (+2),

Жуковский район – 91 (+2),

Сухиничский район – 72 (+3),

Медынский район – 65 (0),

Юхновский район – 51 (+5),

Мещовский район – 41 (+2),

Жиздринский район – 39 (-1),

Ферзиковский район – 38 (+1),

Износковский район – 26 (0),

Спас-Деменский район – 24 (0),

Перемышльский район – 23 (+2),

Думиничский район – 18 (0),

Мосальский район - 15 (0),

Тарусский район – 13 (+4).

Хвастовичский район – 9 (+2),

Куйбышевский район – 8 (+2),

Барятинский район – 6 (+1),

Ульяновский район – 5 (+5).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил о закрытии на карантин школьных классов. Подробности.

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