За сутки в Калужской области 141 человек заразился коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 141 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 999, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в понедельник, 23 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 104 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 105 калужан.

На лечении остается 2790 человек.

По всей России за последние сутки выявили 25 173 новых случая коронавируса. Это максимум за всю пандемию. За весь период - 2 114 502. Вылечились – 1 611 445, умерли – 36 540.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил о закрытии на карантин школьных классов. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.