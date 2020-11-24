В Калужской области из-за коронавируса новогодние праздники в школах и детских садах пройдут без родителей

Губернатор Владислав Шапша 23 ноября объявил о запрете новогодних корпоративов в ресторанах для чиновников и сотрудников госучреждений. А 24 ноября министерство образования и науки Калужской области объяснило, будут ли проходить праздники в школах и детских садах.

- Новогодние мероприятия в школах и детских садах можно провести в отдельных группах и классах, не привлекая никого извне (родители, фотографы, аниматоры, родственники, друзья) и не перемешивая классы и группы, - заявили в министерстве. - Возможны мероприятия на открытом воздухе. Общешкольные мероприятия проводить нельзя. Этот запрет касается и мероприятий в детских садах, в которых заняты все воспитанники сада.

Как отмечают в Минобре, ограничительные меры введены из-за непростой эпидемиологической ситуации.

- Но руководство образовательных организаций приложит все усилия для того, чтобы сохранить ощущение праздника и подарить детям хорошие новогодние впечатления, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, 24 ноября в Калужской области установлен абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.