В Калужской области за сутки 143 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 143 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд по дневному приросту за весь период пандемии. Общее количество зараженных достигло 15 142, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе во вторник, 24 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 217 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 321 калужанин.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 105 калужан.

На лечении остается 2716 человек.

По всей России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев коронавируса. За весь период - 2 138 828. Вылечились – 1 634 671, умерли – 37 031.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 24 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области работникам госучреждений и чиновникам запретили проводить корпоративы. А елки для детей будут только на улице, объявил губернатор Владислав Шапша. Подробности.

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