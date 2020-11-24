В Калуге опубликовали обновленную афишу новогодних праздников

В понедельник, 23 ноября, городская управа Калуги опубликовала обновленную афишу новогодних праздников.

Стало, например, известно, что в городе прогремят три праздничных фейерверка - 12 декабря, 1 января и 9 января. При этом на Новый год салют на Старом Торге начнется в 2 часа ночи.

Утро 1 января 2021 года начнется легкоатлетическим забегом на набережной Яченского водохранилища.

Программа праздника «Новогодняя столица России - 2021»

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Как мы уже рассказывали, предстоящей зимой Калуга станет Новогодней столицей России. Этот проект реализуется федеральным министерством культуры с 2013 года. Ранее столицами Нового года были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Агентство по развитию туризма Калужской области опубликовало предварительную афишу новогодних праздников.