Губернатор Калужской области заявил о выходе региона на плато по заболеваемости коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 25 ноября, заявил о выходе нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом. Он рассчитывает, что около 140 новых пациентов в сутки – пик для области.

- Ситуация сейчас, мы надеемся, вышла на плато, – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». - У нас уже на протяжении достаточно длительного периода в среднем заболевает около 140 человек в день. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. И нам бы конечно хотелось надеяться всем, что это и есть верхняя точка, пик нынешней волны.

Утром в среду, напомним, Шапша подписал постановление о новых ограничениях. Общепит не будет работать по ночам с 1 декабря. В том числе и в новогоднюю ночь.

- Неизбежны с сегодняшнего дня эти ограничения, - пояснил губернатор. - У нас такие ограничения введены, как и в большинстве других регионов, на ночную работу увеселительных заведений. Но есть массовые мероприятия, которые можно проводить на улице. И в данном случае достаточно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В этом случае ограничения не действуют.

Глава региона также заявил о важности наличия свободных мест для пациентов с коронавирусом:

- Сейчас у нас 25% от общего количества коек свободно. Всего их у нас более 2 тысяч. Тем не менее мы приняли решение и сейчас уже приступаем к строительству госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории нашей инфекционной больницы.

25 ноября в Калужской области зафиксирован максимальный суточный прирост количества заболевших ковидом.

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