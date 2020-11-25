В Калужской области ресторанам запретили работать в ночное время до 15 января

В Калужской области с 1 декабря вводится запрет на работу организаций общественного питания в ночное время – с 00:00 до 06:00. Рестораны и кафе смогут лишь доставлять заказы и работать на вынос. Соответствующее решение принято постановлением правительства Калужской области №889, которое в среду, 25 ноября, подписал губернатор Владислав ШАПША. Оно принято из-за распространения коронавирусной инфекции.

- С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, приостановить в ночное время с 00.00 до 06.00: оказание услуг общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах (дискотеках), караоке, боулинг-клубах, кальянных, - говорится в тексте постановления.

Полный текст постановления Калужской области №889 от 25 ноября 2020 года:

Ранее, напомним, калужский губернатор объявил, что госслужащим и сотрудникам госучреждений до 15 января запрещено проводить корпоративы в ресторанах. На уличных массовых мероприятиях калужане обязаны будут носить маски и держать дистанцию в 1,5 метра от других людей.

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