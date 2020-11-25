За сутки в Калужской области 145 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 145 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд по дневному приросту за весь период пандемии. Общее количество зараженных достигло 15 287, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в среду, 25 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 319 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 12 640 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 105 калужан.

На лечении остается 2542 человека.

По всей России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса. За весь период - 2 162 503. Вылечились – 1 660 419, умерли – 37 538.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области работникам госучреждений и чиновникам запретили проводить корпоративы. А елки для детей будут только на улице, объявил губернатор Владислав Шапша. Подробности.

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