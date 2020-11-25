В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 25 ноября

В Калужской области в среду, 25 ноября, подтвердили 145 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд по дневному приросту. Общее число заболевших выросло до 15 287, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 319 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 640 калужан.

В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 2542 человека.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 547 (-86 к предыдущему дню),

Обнинск – 409 (-13),

Боровский район – 251 (-12),

Людиновский район – 163 (-21),

Кировский район – 157 (-14),

Козельский район – 148 (-9),

Дзержинский район – 128 (-14),

Малоярославецкий район – 111 (-4),

Бабынинский район – 89 (-1),

Жуковский район – 85 (+4),

Сухиничский район – 67 (-6),

Медынский район – 58 (0),

Юхновский район – 50 (-1),

Мещовский район – 43 (+1),

Жиздринский район – 38 (-2),

Ферзиковский район – 36 (-3),

Износковский район – 27 (+1),

Перемышльский район – 24 (+1),

Спас-Деменский район – 22 (-3),

Думиничский район – 20 (+1),

Мосальский район - 16 (+1),

Тарусский район – 15 (+2).

Хвастовичский район – 12 (+1),

Куйбышевский район – 10 (0),

Ульяновский район – 9 (+2),

Барятинский район – 7 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

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Тем временем

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