В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 25 ноября

В Калужской области в среду, 25 ноября, подтвердили 145 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это рекорд по дневному приросту. Общее число заболевших выросло до 15 287, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 319 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 12 640 калужан.
В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 2542 человека.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.
25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление. Стало известно, что калужане не смогут отметить Новый год в ресторанах, масочный режим продлили до 31 января, а самоизоляцию пожилых людей - до 23 января.
Тем временем
В Калужской области работникам госучреждений и чиновникам запретили проводить корпоративы. Подробности.
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