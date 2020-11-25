В Калужской области масочный режим продлили до 31 января

В Калужской области режим повышенной готовности и масочный режим продлены до 31 января 2021 года. Соответствующее решение принято постановлением правительства Калужской области №889, которое в среду, 25 ноября, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Торговые объекты, заведения общественного питания и другие организации при этом не должны пускать внутрь клиентов без масок.

Публикуем полный текст постановления Калужской области №889 от 25 ноября 2020 года:

Напомним, масочный режим ввели в Калужской области еще весной из-за роста числа заболевших коронавирусом. После этого его все время продляли на месяц. Сейчас впервые действие документа продлено сразу на два месяца.

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