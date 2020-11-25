В Калужской области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 23 января

До 23 января 2021 года в Калужской области продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ранее он действовал до 28 ноября. Новое постановление правительства №889 в среду, 25 ноября, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Такие граждане могут покидать помещение только в следующих ситуациях:

обращения за медицинской помощью;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей;

выгул домашних животных, выноса отходов.

- Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам организаций здравоохранения, работникам, переведенным на дистанционный режим работы, а также работникам из указанной категории граждан, изъявившим желание продолжить работу в штатном режиме, - говорят также в правительстве.

Список хронических болезней, которые включены в постановление правительства, размещен здесь.

Работающим пенсионерам старше 65 лет больничный листок продлят автоматически.

Полный текст постановления Калужской области №889 от 25 ноября 2020 года:

Ранее мы сообщали, что в Калужской области не будет ночных новогодних вечеринок, а маски все должны носить как минимум до конца января.

Тем временем

25 ноября в Калужской области побит рекорд по приросту больных коронавирусом. Подробности.