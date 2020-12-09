В Калуге опубликовали видеоролик к открытию «Новогодней столицы России-2021»

В среду, 9 декабря, Агентство по развитию туризма в Калужской области опубликовало видеоролик, снятый к открытию масштабного праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге».

Зрителям показали, как Дед Мороз и Снегурочка собираются на праздник. Главный волшебный персонаж Нового года даже поколдовал насчет погоды. Вместо декабрьских +5 он сделал так, чтобы температура воздуха опустилась до -10, а потом пошел поливать маленькие елочки.

Как мы уже рассказывали, открытие масштабного проекта запланировано на субботу, 12 декабря. В этот день в 16:00 на площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они дойдут до Старого Торга, где пройдет церемония открытия. Затем прогремит фейерверк.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» опубликована здесь.

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