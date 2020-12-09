В Калуге начали устанавливать главную сцену «Новогодней столицы России-2021»

В среду, 9 декабря, в Калуге на площади Старый Торг начали монтировать главную сцену праздника «Новогодняя столица России-2021». Она разместится рядом с памятником Ивану III.

Как мы уже рассказывали, открытие масштабного проекта запланировано на субботу, 12 декабря. В этот день в 16:00 на площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они дойдут до Старого Торга, где пройдет церемония открытия. Затем прогремит фейерверк.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» опубликована здесь.

Напомним, отсутствие снега в Калуге в центральном парке собираются компенсировать за счет искусственных осадков. Пушки предоставит горнолыжный курорт.

Тем временем

На время новогодних праздников в Калуге введут бесплатную парковку на всех центральных улицах. Подробности.