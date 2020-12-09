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В Калуге центральный парк засыплют искусственным снегом к праздникам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2020 07:40 1 165
В Калуге центральный парк засыплют искусственным снегом к праздникам

Сейчас газоны рядом со сценой выглядят так.

Как мы уже рассказывали, центральный парк культуры и отдыха в Калуге готовят к новогодним праздникам. Там уже установили елку, резиденцию Деда Мороза и несколько святящихся фигур – гномов, белочку и медведя в коробке. Однако картину портят недавние разрытия на газонах.

Работы по замене освещения в парке завершились совсем недавно, и ямы успели лишь слегка присыпать до наступления морозной погоды. Сейчас картинка совсем неприглядная.

В ближайшие дни осадков в Калуге не ожидается. Так что власти города планируют использовать искусственный снег.

- Будет искусственный снег, - рассказал 8 декабря в Facebook городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Вертикальную планировку и озеленение доделаем весной.

Как сейчас выглядит парк, мы показывали в фоторепортаже.

Тем временем

12 декабря в Калугу на ретропоезде приедут туристы из Москвы. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2020 07:40 1 165
Тэги: праздник новый год дмитрий денисов новогодняя столица россии
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