Центральный парк Калуги украсили к праздникам новой елкой и резиденцией Деда Мороза

Центральный парк культуры и отдыха в Калуге станет одной из главных точек новогодних гуляний. Там уже установили новую елку, сцену и возвели резиденцию Деда Мороза.

В ближайшие дни над елкой должен появиться звездный купол.

- В верхней части расходиться будет круг в виде пластинки с шатром, - рассказал 7 декабря на планерке в горуправе председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Сергей Возилкин. - Это сейчас на пике моды. Мы первый раз решили в Калуге это попробовать, презентовать.

По его словам, елку и купол подарила одна из компаний.

Недалеко от елки разместилась новая резиденция Деда Мороза. В предыдущие годы главный герой Нового года принимал детей в Доме мастеров. Сейчас его отправили в парк, возведя для волшебника временное жилье. Правда, из-за коронавируса разрешены будут лишь индивидуальные посещения резиденции.

Не обошлось в парке и без светящихся фигур. Тут установлены гномы, медведь в коробке и белочка.

Вход в парк.

Новая елка.

Резиденция Деда Мороза.

Светящиеся фигуры.

Сцена установлена ближе к Бауманке.

Все ямы в парке после перекладке электрокабелей закопали, но газоны обещают восстановить только весной.

Во вторник, 8 декабря, подготовку к новогодним праздникам прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Вижу живую дискуссию по этому поводу в соцсетях. Считаю, что любое мнение заслуживает внимания. И это хорошо, что идет обсуждение: статус «Новогодней столицы» очень важный этап для развития города, и очень многие горожане это хорошо понимают, - отметил он. - Уже звучали прогнозы о 150 тысячах туристов, которые могут посетить Калугу. Но с одной стороны - ситуация каждый день меняется, а с другой речь идет все-таки о целом месяце: за период с 12 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г. Причем значительная часть из туристов будет находиться в нашем городе одним днём, без ночлега. Принятые на региональном и муниципальном уровне ограничения еще скорректируют эту оценку. Значительная часть уже затраченных средств пошла на новогоднее украшение Калуги. В этом году оно вышло на новый уровень. Украшения будут использоваться не только сейчас, но и в последующие годы будут радовать всех нас. Я очень хорошо понимаю беспокойство части калужан, но уверен, что принимаемые меры сведут опасность к минимуму.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что на подготовку Калуги к Новому году из бюджета потратили 69 миллионов рублей.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» опубликована здесь.

Тем временем

12 декабря в Калугу на ретропоезде приедут туристы из Москвы. Подробности.