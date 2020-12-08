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Центральный парк Калуги украсили к праздникам новой елкой и резиденцией Деда Мороза

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2020 17:38 0 159
Центральный парк Калуги украсили к праздникам новой елкой и резиденцией Деда Мороза

Центральный парк культуры и отдыха в Калуге станет одной из главных точек новогодних гуляний. Там уже установили новую елку, сцену и возвели резиденцию Деда Мороза.

В ближайшие дни над елкой должен появиться звездный купол.

- В верхней части расходиться будет круг в виде пластинки с шатром, - рассказал 7 декабря на планерке в горуправе председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Сергей Возилкин. - Это сейчас на пике моды. Мы первый раз решили в Калуге это попробовать, презентовать.

По его словам, елку и купол подарила одна из компаний.

Недалеко от елки разместилась новая резиденция Деда Мороза. В предыдущие годы главный герой Нового года принимал детей в Доме мастеров. Сейчас его отправили в парк, возведя для волшебника временное жилье. Правда, из-за коронавируса разрешены будут лишь индивидуальные посещения резиденции.

Не обошлось в парке и без светящихся фигур. Тут установлены гномы, медведь в коробке и белочка.

Центральный парк Калуги новый год фоторепортаж

Вход в парк.

Центральный парк Калуги новый год фоторепортаж

Центральный парк Калуги новый год фоторепортаж

Новая елка.

Центральный парк Калуги новый год фоторепортаж

Резиденция Деда Мороза.

Резиденция Деда Мороза.

Резиденция Деда Мороза.

Резиденция Деда Мороза.

Резиденция Деда Мороза.

Светящиеся фигуры.

Резиденция Деда Мороза.

Сцена установлена ближе к Бауманке.

Все ямы в парке после перекладке электрокабелей закопали, но газоны обещают восстановить только весной.

Во вторник, 8 декабря, подготовку к новогодним праздникам прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Вижу живую дискуссию по этому поводу в соцсетях. Считаю, что любое мнение заслуживает внимания. И это хорошо, что идет обсуждение: статус «Новогодней столицы» очень важный этап для развития города, и очень многие горожане это хорошо понимают, - отметил он. - Уже звучали прогнозы о 150 тысячах туристов, которые могут посетить Калугу. Но с одной стороны - ситуация каждый день меняется, а с другой речь идет все-таки о целом месяце: за период с 12 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г. Причем значительная часть из туристов будет находиться в нашем городе одним днём, без ночлега. Принятые на региональном и муниципальном уровне ограничения еще скорректируют эту оценку. Значительная часть уже затраченных средств пошла на новогоднее украшение Калуги. В этом году оно вышло на новый уровень. Украшения будут использоваться не только сейчас, но и в последующие годы будут радовать всех нас. Я очень хорошо понимаю беспокойство части калужан, но уверен, что принимаемые меры сведут опасность к минимуму.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что на подготовку Калуги к Новому году из бюджета потратили 69 миллионов рублей.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» опубликована здесь.

Тем временем

12 декабря в Калугу на ретропоезде приедут туристы из Москвы. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2020 17:38 0 159
Тэги: праздник новый год новогодняя столица россии фоторепортаж
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