Туристы из Москвы приедут в Калугу на ретропоезде

В субботу, 12 декабря, в 11:00 на вокзал Калуга-1 прибудет из Москвы ретропоезд. Он привезет из Москвы туристов, которые захотели побывать на открытие праздника «Новогодняя столица России-2021», сообщили в Агентстве по развитию туризма в Калужской области.

Москвичей повезут на экскурсии по Полотняному Заводу и Калуге. А на 16:30 12 декабря намечена церемония открытия на площади Старый Торг. До этого, в 16:00, от площади Победы стартует шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Обратно ретропоезд будет отправляться с Калуги-1 в 18:00. Время в пути до Киевского вокзала – 4 часа.

- Пока запланировано однократное прибытие ретропоезда в Калугу, но, если потребительский спрос на это направление окажется высоким, железнодорожный тур на ретропоезде будет доступен в следующем году, - отмечают организаторы.