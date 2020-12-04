Калуга потратила на подготовку к Новому году 69 миллионов рублей из бюджета

Участие в проекте «Калуга – новогодняя столица России» обошлось бюджету нашего города в 69 миллионов рублей. В пятницу, 4 декабря, в эфире «Ника ТВ» об этом рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Это очень скромная цифра, - отметил глава администрации. - Если любопытные калужане обратятся к нашим соседям, у них затраты значительно серьезнее. Все обычно в пример приводят столицу нашей Родины. Там это стоимость двух небольших светотехнических конструкций.

Денисов также поблагодарил губернатора Калужской области Владислава Шапшу за финансовую поддержку проекта из областного бюджета.

В городской управе сообщают, что большая часть расходов - 45,5 миллиона рублей - это затраты на «визуальное преображение ключевых локаций Калуги». Конкурс с таким названием на сайте госзакупок был объявлен 29 сентября. Победителем стала петербургская компания.

- Мы начали приблизительно две недели назад, - рассказал Денисов. - Уже много что видно невооруженным глазом. Поэтому я уверен, что до 12 декабря мы все закончим. Но действующая система закупок такова, что мы до последнего не знаем, кто же будет исполнителем. Поэтому всегда есть фактор неожиданности. Ну мало ли что может произойти. Дед Мороз и Снегурочка – существа нестабильные. С Дедом Морозом может произойти все, что угодно.

Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» мы публиковали здесь.

Ранее стало известно, что с 12 декабря по 9 января нельзя будет парковаться перед зданием областной администрации.

Какими светящимися фигурами украсили город, смотрите в нашем фоторепортаже.