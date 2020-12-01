В Калуге новый парк украсили к праздникам зайцем, тюленем и подарочной коробкой

К Новому году в парке на месте рынка в Калуге установили праздничные декорации.
На центральной площадке появилась огромная подарочная коробка, которая в прошлом году располагалась на тротуаре у кинотеатра «Центральный».
Также в скверопарк добавили «живности» - огромного зайца и чуть более скромного по размеру тюленя.
Скверопарк.
Вечером 1 декабря подсветки еще не было.
Украшение с дополненной реальностью. Чтобы ее посмотреть, нужно скачать приложение на телефон.
Заяц в скверопарке.
Тюлень с шаром.
Городские власти обещают завершить украшение города к 7 декабря.
Ранее мы рассказывали, что на площади Старый Торг зажгли огни главной городской елки. Рядом с ней установлены сказочный домик, Дед Мороз и Снегурочка.
Украшения на площади Старый Торг.
В сквере Воронина появился снеговик-авиатор с самолетом.
Московская площадь.
Сквер Воронина.
Белый медведь на детской площадке в сквере Кирова.
А уже 12 декабря начнутся масштабные праздничные мероприятия. В первый день состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут от площади Победы до Старого Торга. Полная афиша праздника «Новогодняя столица России – 2021 в Калуге» размещена здесь.
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