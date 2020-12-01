В Калуге новый парк украсили к праздникам зайцем, тюленем и подарочной коробкой

К Новому году в парке на месте рынка в Калуге установили праздничные декорации.

На центральной площадке появилась огромная подарочная коробка, которая в прошлом году располагалась на тротуаре у кинотеатра «Центральный».

Также в скверопарк добавили «живности» - огромного зайца и чуть более скромного по размеру тюленя.

Скверопарк.

Вечером 1 декабря подсветки еще не было.

Украшение с дополненной реальностью. Чтобы ее посмотреть, нужно скачать приложение на телефон.

Заяц в скверопарке.

Тюлень с шаром.

Городские власти обещают завершить украшение города к 7 декабря.

Ранее мы рассказывали, что на площади Старый Торг зажгли огни главной городской елки. Рядом с ней установлены сказочный домик, Дед Мороз и Снегурочка.

Украшения на площади Старый Торг.

В сквере Воронина появился снеговик-авиатор с самолетом.

Московская площадь.

Сквер Воронина.

Белый медведь на детской площадке в сквере Кирова.

А уже 12 декабря начнутся масштабные праздничные мероприятия. В первый день состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут от площади Победы до Старого Торга. Полная афиша праздника «Новогодняя столица России – 2021 в Калуге» размещена здесь.