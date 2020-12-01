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В Калуге новый парк украсили к праздникам зайцем, тюленем и подарочной коробкой

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Натальи Чаадаевой.
Опубликовано: 01.12.2020 18:56 9 1742
В Калуге новый парк украсили к праздникам зайцем, тюленем и подарочной коробкой

К Новому году в парке на месте рынка в Калуге установили праздничные декорации.

На центральной площадке появилась огромная подарочная коробка, которая в прошлом году располагалась на тротуаре у кинотеатра «Центральный».

Также в скверопарк добавили «живности» - огромного зайца и чуть более скромного по размеру тюленя.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Скверопарк.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Вечером 1 декабря подсветки еще не было.

Украшение с дополненной реальностью. Чтобы ее посмотреть, нужно скачать приложение на телефон.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Заяц в скверопарке.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афишаКалуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Тюлень с шаром.

Городские власти обещают завершить украшение города к 7 декабря.

Ранее мы рассказывали, что на площади Старый Торг зажгли огни главной городской елки. Рядом с ней установлены сказочный домик, Дед Мороз и Снегурочка.

Украшения на площади Старый Торг.

В сквере Воронина появился снеговик-авиатор с самолетом.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Московская площадь.

Калуга новогодняя столица 2021 афиша полная афиша

Сквер Воронина.

Белый медведь на детской площадке в сквере Кирова.

А уже 12 декабря начнутся масштабные праздничные мероприятия. В первый день состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут от площади Победы до Старого Торга. Полная афиша праздника «Новогодняя столица России – 2021 в Калуге» размещена здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Натальи Чаадаевой.
Опубликовано: 01.12.2020 18:56 9 1742
Тэги: праздник новый год фоторепортаж
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