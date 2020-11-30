В Калуге зажгли огни главной новогодней елки на Старом Торге

В минувшую субботу, 28 ноября, в Калуге зажгли огни главной городской елки на площади Старый Торг. Это же место станет центром празднования в рамках проекта «Новогодняя столица России-2021».
Место расположения и сама елка за год не поменялись. Искусственную красавицу установили на краю парковки – ближе к перекрестку с улицей Набережной.
Но теперь рядом с елкой установлены большие Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочный домик. Тот самый, что был в парке на месте рынка зимой 2019 года.
Старый Торг утром 30 ноября 2020 года.
Подойти к елке можно свободно, однако сфотографироваться без машин в кадре вряд ли получится. По крайне мере, с утра до вечера. Парковка плотно прилегает к праздничному пятачку. От машин до фигур Деда Мороза и снегурочки буквально пару метров.
Возможно, машин все-таки подвинут к 12 декабря, когда намечен старт праздничных мероприятий. В этот день на Старом Торге будет финишировать парад живых дедов Морозов и Снегурочек, а потом прогремит салют.
Вид от Гостиных рядов.
Сказочный домик.
В новогоднюю ночь главное действо также состоится на Старом Торге. А фейерверк прогремит в 18:30 31 декабря.
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» размещена здесь.
Сейчас сфотографироваться со всеми декорациями одновременно тяжело из-за парковки.
Вид со стороны администрации.
В выходные машин на площади нет.
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