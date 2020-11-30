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В Калуге зажгли огни главной новогодней елки на Старом Торге

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.11.2020 09:13 15 2754
В Калуге зажгли огни главной новогодней елки на Старом Торге

В минувшую субботу, 28 ноября, в Калуге зажгли огни главной городской елки на площади Старый Торг. Это же место станет центром празднования в рамках проекта «Новогодняя столица России-2021».

Место расположения и сама елка за год не поменялись. Искусственную красавицу установили на краю парковки – ближе к перекрестку с улицей Набережной.

Но теперь рядом с елкой установлены большие Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочный домик. Тот самый, что был в парке на месте рынка зимой 2019 года.

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

Старый Торг утром 30 ноября 2020 года.

Подойти к елке можно свободно, однако сфотографироваться без машин в кадре вряд ли получится. По крайне мере, с утра до вечера. Парковка плотно прилегает к праздничному пятачку. От машин до фигур Деда Мороза и снегурочки буквально пару метров.

Возможно, машин все-таки подвинут к 12 декабря, когда намечен старт праздничных мероприятий. В этот день на Старом Торге будет финишировать парад живых дедов Морозов и Снегурочек, а потом прогремит салют.

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

Вид от Гостиных рядов.

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

Сказочный домик.

В новогоднюю ночь главное действо также состоится на Старом Торге. А фейерверк прогремит в 18:30 31 декабря.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» размещена здесь.

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

Сейчас сфотографироваться со всеми декорациями одновременно тяжело из-за парковки.

Вид со стороны администрации.

елка калуга новогодняя столица россии афиша 2021 новый год

В выходные машин на площади нет.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.11.2020 09:13 15 2754
Тэги: праздник новый год фоторепортаж
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