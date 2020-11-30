В Калуге зажгли огни главной новогодней елки на Старом Торге

В минувшую субботу, 28 ноября, в Калуге зажгли огни главной городской елки на площади Старый Торг. Это же место станет центром празднования в рамках проекта «Новогодняя столица России-2021».

Место расположения и сама елка за год не поменялись. Искусственную красавицу установили на краю парковки – ближе к перекрестку с улицей Набережной.

Но теперь рядом с елкой установлены большие Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочный домик. Тот самый, что был в парке на месте рынка зимой 2019 года.

Старый Торг утром 30 ноября 2020 года.

Подойти к елке можно свободно, однако сфотографироваться без машин в кадре вряд ли получится. По крайне мере, с утра до вечера. Парковка плотно прилегает к праздничному пятачку. От машин до фигур Деда Мороза и снегурочки буквально пару метров.

Возможно, машин все-таки подвинут к 12 декабря, когда намечен старт праздничных мероприятий. В этот день на Старом Торге будет финишировать парад живых дедов Морозов и Снегурочек, а потом прогремит салют.

Вид от Гостиных рядов.

Сказочный домик.

В новогоднюю ночь главное действо также состоится на Старом Торге. А фейерверк прогремит в 18:30 31 декабря.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» размещена здесь.

Сейчас сфотографироваться со всеми декорациями одновременно тяжело из-за парковки.

Вид со стороны администрации.

В выходные машин на площади нет.