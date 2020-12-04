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В Калуге запретят парковаться на площади Старый Торг с 12 декабря

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.12.2020 09:59 3 950
В Калуге запретят парковаться на площади Старый Торг с 12 декабря

С 12 декабря по 9 января парковка на площади Старый Торг в Калуге будет закрыта, так что главная праздничная локация будет в полном распоряжении пешеходов. Об этом 3 декабря сообщил журналистам заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ на брифинге о ходе подготовки города к новогодним мероприятиям.

Припаркованные машины не помешают новогодним фотосессиям.

Ранее мы рассказывали, что главную елку праздника установили на краю парковки. Рядом расположились сказочный домик, Дед Мороз и Снегурочка. Однако пока сфотографироваться с ними трудно из-за машин.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России - 2021» в Калуге:

Афиша Калуга новый год 2021 новогодняя столица России

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть ее в большем разрешении.

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.12.2020 09:59 3 950
Тэги: авто дороги праздник новый год александр серяков
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