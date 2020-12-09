В Калуге все городские парковки станут бесплатными с 12 декабря по 9 января

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ принял решение сделать все городские парковки с 12 декабря по 9 января включительно бесплатными. Об этом он сообщил в среду на своих страницах в соцсетях.

- Парковка на Старом Торге будет полностью очищена от автотранспорта с завтрашнего дня, - рассказал он. - Сегодня там осталось ещё небольшое количество машин. Завтра можете смело приходить к ёлочке и домику Деда Мороза с дополненной реальностью и делать праздничные фотографии, ждем вас!

Ранее мы рассказывали, что на Старом Торге 9 декабря оставили около 25 машиномест.

Напомним, платная парковка организована почти на всех центральных улицах Калуги. Стоимость в час - 35 рублей. Штраф за неоплаченную парковку - 500 рублей.

В январе 2020 года платное парковочное пространство расширилось на улицу Суворова. Планов на другие улицы у городских властей на ближайшие годы нет.