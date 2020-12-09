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На Старом Торге в Калуге запретили парковаться

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.12.2020 09:40 4 708
На Старом Торге в Калуге запретили парковаться

Со среды, 9 декабря, в Калуге закрылась парковка на площади Старый Торг. Вновь ставить там машины разрешат только 10 января 2021 года, сообщает городская управа. На площади запланированы праздничные мероприятия к Новому году.

- Сотрудникам администрации города и области рекомендуем заранее планировать время прибытия на работу, продумать место парковки личного автотранспорта или воспользоваться общественным транспортом, - говорится в сообщении горуправы.

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Площадь Старый Торг в Калуге утром 9 декабря 2020 года.

Впрочем, полностью Старый Торг от автомобилей не освободился. На краю площади, рядом с улице Воробьевской, оставили парковку примерно на 25 машин. По всей видимости, их убирать не будут. Все остальное пространство огородили, территория предназначена для пешеходов.

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Для машин оставили небольшой пятачок рядом с поворотом на улицу Воробьевскую.

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Всего там припарковано около 25 автомобилей.

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От проезжей части зона для пешеходов отделена такими столбиками.

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Как именно будет закрыто движение во время новогодних гуляний, мы рассказывали здесь.

Тем временем

Центральный парк Калуги украсили к праздникам новой елкой и резиденцией Деда Мороза. Наш фоторепортаж.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.12.2020 09:40 4 708
Тэги: авто дороги парковка новый год новогодняя столица россии
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