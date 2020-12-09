На Старом Торге в Калуге запретили парковаться

Со среды, 9 декабря, в Калуге закрылась парковка на площади Старый Торг. Вновь ставить там машины разрешат только 10 января 2021 года, сообщает городская управа. На площади запланированы праздничные мероприятия к Новому году.

- Сотрудникам администрации города и области рекомендуем заранее планировать время прибытия на работу, продумать место парковки личного автотранспорта или воспользоваться общественным транспортом, - говорится в сообщении горуправы.

Площадь Старый Торг в Калуге утром 9 декабря 2020 года.

Впрочем, полностью Старый Торг от автомобилей не освободился. На краю площади, рядом с улице Воробьевской, оставили парковку примерно на 25 машин. По всей видимости, их убирать не будут. Все остальное пространство огородили, территория предназначена для пешеходов.

Для машин оставили небольшой пятачок рядом с поворотом на улицу Воробьевскую.

Всего там припарковано около 25 автомобилей.

От проезжей части зона для пешеходов отделена такими столбиками.

Как именно будет закрыто движение во время новогодних гуляний, мы рассказывали здесь.

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