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Опубликованы схемы перекрытия улиц и площадей Калуги на новогодних праздниках

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 08.12.2020 15:59 1 539
Опубликованы схемы перекрытия улиц и площадей Калуги на новогодних праздниках

На прошлой неделе мы рассказывали, как будут перекрывать движение в Калуге на новогодних праздниках. А во вторник, 8 декабря, городская управа Калуги опубликовала схемы перекрытия улиц и площадей.

Праздник «Новогодняя столица России-2021 в Калуге», напомним, начнется 12 декабря. В этот день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек от площади Победы до Старого Торга. Затем у главной елки запланированы праздничная программа и фейерверк.

перекрытие улиц Калуга где нельзя проехать новый год

перекрытие улиц Калуга где нельзя проехать новый год

перекрытие улиц Калуга где нельзя проехать новый год

Схемы перекрытия на 12 декабря 2020 года.

Перекрытие улиц в Калуге 12 декабря 2020 года:

  • с 14.30 до 17.00 по проезжей части площади Победы;
  • с 14.30 до 17.00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
  • с 16.00 до 17.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый
  • Торг);
  • с 14.30 до 21.00 на площади Старый Торг.

перекрытие улиц Калуга

На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):

  • 26 декабря с 12.00 до 21.00
  • 27 декабря с 13.00 до 21.00
  • 31 декабря с 16.00 до 21.00
  • 1 января с 14.00 до 21.00
  • 2 января с 14.00 до 21.00
  • 3 января с 14.00 до 21.00
  • 4 января с 15.00 до 21.00
  • 5 января с 12.00 до 21.00
  • 6 января с 13.00 до 21.00
  • 7 января с 14.00 до 21.00
  • 8 января с 14.00 до 21.00

На площади Старый Торг:

  • 31 декабря с 16.00 до 24.00
  • 1 января с 00.00 до 05.00
  • 7 января с 15.00 до 21.00
  • 8 января с 15.00 до 21.00
  • 9 января с 14.00 до 21.00

По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский):

  • 1 января с 09.00 до 11.00
  • 4 января с 11.00 до 15.00

По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова):

  • C 6 декабря до 11 января весь день.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.

Тем временем

12 декабря туристы из Москвы приедут в Калугу на ретропоезде. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 08.12.2020 15:59 1 539
Тэги: авто дороги праздник новый год
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