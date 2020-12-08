Опубликованы схемы перекрытия улиц и площадей Калуги на новогодних праздниках

На прошлой неделе мы рассказывали, как будут перекрывать движение в Калуге на новогодних праздниках. А во вторник, 8 декабря, городская управа Калуги опубликовала схемы перекрытия улиц и площадей.
Праздник «Новогодняя столица России-2021 в Калуге», напомним, начнется 12 декабря. В этот день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек от площади Победы до Старого Торга. Затем у главной елки запланированы праздничная программа и фейерверк.
Схемы перекрытия на 12 декабря 2020 года.
Перекрытие улиц в Калуге 12 декабря 2020 года:
На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):
На площади Старый Торг:
По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский):
По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова):
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.
Тем временем
12 декабря туристы из Москвы приедут в Калугу на ретропоезде. Подробности.
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