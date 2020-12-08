Опубликованы схемы перекрытия улиц и площадей Калуги на новогодних праздниках

На прошлой неделе мы рассказывали, как будут перекрывать движение в Калуге на новогодних праздниках. А во вторник, 8 декабря, городская управа Калуги опубликовала схемы перекрытия улиц и площадей.

Праздник «Новогодняя столица России-2021 в Калуге», напомним, начнется 12 декабря. В этот день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек от площади Победы до Старого Торга. Затем у главной елки запланированы праздничная программа и фейерверк.

Схемы перекрытия на 12 декабря 2020 года.

Перекрытие улиц в Калуге 12 декабря 2020 года:

с 14.30 до 17.00 по проезжей части площади Победы;

с 14.30 до 17.00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);

с 16.00 до 17.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый

Торг);

с 14.30 до 21.00 на площади Старый Торг.

На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):

26 декабря с 12.00 до 21.00

27 декабря с 13.00 до 21.00

31 декабря с 16.00 до 21.00

1 января с 14.00 до 21.00

2 января с 14.00 до 21.00

3 января с 14.00 до 21.00

4 января с 15.00 до 21.00

5 января с 12.00 до 21.00

6 января с 13.00 до 21.00

7 января с 14.00 до 21.00

8 января с 14.00 до 21.00

На площади Старый Торг:

31 декабря с 16.00 до 24.00

1 января с 00.00 до 05.00

7 января с 15.00 до 21.00

8 января с 15.00 до 21.00

9 января с 14.00 до 21.00

По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский):

1 января с 09.00 до 11.00

4 января с 11.00 до 15.00

По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова):

C 6 декабря до 11 января весь день.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.

Тем временем

12 декабря туристы из Москвы приедут в Калугу на ретропоезде. Подробности.