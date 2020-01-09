Парковка на Суворова стала платной, но машин меньше не стало

С четверга, 9 января, в Калуге заработала платная парковка на улице Суворова. Все паркоматы, расположенные вдоль проезжей части, включены и готовы принимать оплату.

Правда, в первый день не обошлось без накладок. На табличках под знаками указано, что платить надо с 9 до 19 часов, а на экране паркомата – с 9 до 21.

Как рассказали нам в управлении городского хозяйства, верить нужно именно дорожным знакам, а после 19:00 терминалы не будут принимать оплату. Сейчас программисты работают над тем, что исправить информацию в паркоматах.

Напомним, на остальных улицах Калуги, где машину можно поставить только за деньги, калужане платят с 9:00 до 21:00. Особые условия для Суворова ввели после того, как местные жители пожаловались властям. Будет ли из-за этого пересматриваться схемы работы платной парковки по всему городу, пока не сообщается.

Стоит отметить, что введение платы пока не сильно помогло разгрузить улицу. Традиционные места скопления автомобилей по-прежнему плотно запаркованы. Самая сложная ситуация – на участке от Герцена до Московской.

На знаках одна информация, на экране - другая.

На Рылеева надо платить до 21:00, а рядом на Суворова - до 19:00.

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