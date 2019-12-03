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Парковка на Суворова станет платной после Нового года

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 03.12.2019 11:59 1 433
Парковка на Суворова станет платной после Нового года

Платная парковка на улице Суворова в Калуге заработает с 9 января. Об этом на планёрке в городской управе 2 декабря сообщил и.о. начальника Управления горхозяйства Игорь БУГАЕНКО. С 18 ноября паркоматы на Суворова работали в тестовом режиме.

- Мы установили необходимое оборудование, настроили его, провели тестирование. У нас уже всё готово, - рассказал Игорь Бугаенко.

Ранее чиновники обещали предпринять меры, которые защитят интересы жителей домов, расположенных на этой улице. Многие из них паркуют автомобили не только во дворах, но и вдоль проезжей части.

– Сейчас мы прорабатываем возможность именно для местных жителей сделать абонемент либо освободить от платы, либо сделать её условной, - рассказывал на пресс-конференции в начале ноября городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Например, ночью она будет бесплатной для местных жителей, днём какая-то символическая плата.

В итоге руководство УГХ решило ограничиться увеличением временного интервала бесплатной парковки.

- Сейчас парковаться бесплатно можно с 21:00 до 9:00, - сообщил Бугаенко. – Предлагается – с 19:00 до 9:00.

Градоначальник предложение коллег из УГХ поддержал. Но как именно это будет реализовано, пока не сообщается.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 03.12.2019 11:59 1 433
Тэги: авто парковка
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