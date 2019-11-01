Платная парковка: дворы хотят закрывать, местным - выдавать абонементы

Парковка на улице Суворова в Калуге станет платной только в конце года. Ранее называлась дата 1 ноября, но потом запуск перенесли.
- По Суворова запуск отложили до конца года, - рассказал в пятницу на пресс-конференции городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Там как с технологическими моментами связано, системы тестируются, настраиваются, так и с организационными. Соглашения должны быть подписаны со структурами ГИБДД для того, чтобы можно было вести мониторинг, штрафы собирать. Планы по расширению тоже есть, в основном центр города.
Городской голова заверил, что жителей улиц, на которых будут организовывать платные парковки, пригласят на слушания.
- Все, естественно, будут против. Но мы тут будем собирать экспертов, в первую очередь для того, чтобы сделать оценку эффекта. Как парковка на эту территорию повлияет, что будет с дворовыми территориями в этом случае, есть ли необходимость делать - и кто за это будет платить - межевание земельных участков для того, чтобы можно было шлагбаумы поставить между многоквартирными домами. То есть подойдем более комплексно, глубоко, - пообещал городской голова.
Напомним, что парковку на улице Суворова решили сделать платной, не спросив мнения местных жителей. И теперь они вынуждены закрывать свои дворы.
- Сейчас прорабатываем возможность именно для местных жителей сделать абонемент либо освободить от платы, либо сделать её условной. Например, ночью она будет бесплатной для местных жителей, днём какая-то символическая плата. Посмотрим, - сказал Разумовский.
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