Запуск платной парковки на Суворова перенесли

Как мы уже рассказывали, с 1 ноября в Калуге должна была стать платной парковка вдоль дороги на улице Суворова. Однако пока там ничего не готово, поэтому с калужан начнут брать деньги чуть позже.

В управлении городского хозяйства в среду, 30 октября, нам рассказали, что точной даты пока нет, но, вероятно, это произойдет в течение ноября.

Сначала необходимо нанести соответствующую разметку и установить дорожные знаки.

Уважаемые читатели, а какую сумму вы готовы отдавать за час парковки в центре города? Расскажите в комментариях!