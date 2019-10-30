Запуск платной парковки на Суворова перенесли

Как мы уже рассказывали, с 1 ноября в Калуге должна была стать платной парковка вдоль дороги на улице Суворова. Однако пока там ничего не готово, поэтому с калужан начнут брать деньги чуть позже.
В управлении городского хозяйства в среду, 30 октября, нам рассказали, что точной даты пока нет, но, вероятно, это произойдет в течение ноября.
Сначала необходимо нанести соответствующую разметку и установить дорожные знаки.
Уважаемые читатели, а какую сумму вы готовы отдавать за час парковки в центре города? Расскажите в комментариях!
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