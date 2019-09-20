Стало известно, когда парковка на Суворова станет платной

Парковка на улице Суворова станет платной 1 ноября. Такую примерную дату нам назвали в пятницу, 20 сентября, в Службе единого заказа управления городского хозяйства Калуги.

Наши читатели обратились в редакцию с сообщением, что паркоматы на этой улице уже включены. Однако сейчас они не принимают плату, просто проводится тестирование.

- Без соответствующих разметки и дорожных знаков никто плату брать не будет, - подчеркнули в городской управе.

Напомним, паркоматы установили на улице Суворова в августе. На 10 терминалов из бюджета выделили 7,3 миллиона рублей. На всей улице будет около 300 платных мест. Подробнее в нашем репортаже.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!