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Стало известно, когда парковка на Суворова станет платной

20.09.2019 11:17 2 1164 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Стало известно, когда парковка на Суворова станет платной

Парковка на улице Суворова станет платной 1 ноября. Такую примерную дату нам назвали в пятницу, 20 сентября, в Службе единого заказа управления городского хозяйства Калуги.

Наши читатели обратились в редакцию с сообщением, что паркоматы на этой улице уже включены. Однако сейчас они не принимают плату, просто проводится тестирование.

- Без соответствующих разметки и дорожных знаков никто плату брать не будет, - подчеркнули в городской управе.

Напомним, паркоматы установили на улице Суворова в августе. На 10 терминалов из бюджета выделили 7,3 миллиона рублей. На всей улице будет около 300 платных мест. Подробнее в нашем репортаже.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто платная парковка
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