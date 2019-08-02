Расширение платной парковки: где установили паркоматы и когда они заработают

Платное парковочное пространство в Калуге в ближайшее время расширится на улицу Суворова. Почти на всём её протяжении нужно будет платить, чтобы оставить своё авто.

Контракт на поставку 10 паркоматов для улицы Суворова на 7,3 миллиона рублей город заключил с одной из московских компаний в начале июля. Исполнить его подрядчик должен до 8 августа. Но, как нам рассказал директор Службы единого заказа управления городского хозяйства Калуги Михаил Осинцев, это не означает, что парковка станет платной уже летом. Ещё необходимо будет провести тестирование и внедрение терминалов в общее парковочное пространство, нарисовать разметку и установить соответствующие знаки. Ориентировочно – платить за стоянку калужане станут после Дня города. То есть в сентябре.

На сегодня уже установлены 9 из 10 паркоматов. Судя по их расположению, платная парковка будет действовать на следующих участках улицы Суворова: от переулка Суворова до улицы Плеханова, от улицы Рылеева до улицы Московской, от улицы Ленина до Теренинского переулка. Ранее в городской управе заявляли, что на всей улице будет около 300 платных мест.

На карте мы отметили точки, где расположены паркоматы.

Суворова, 21. Паркомат установлен рядом с магазинами.

Суворова, 48.

Суворова, 69. Терминал притаился под деревом.

Суворова, 95.

Суворова, 106.

Суворова, 121.

Суворова, 142.

Суворова, 144.

Суворова, 156 к.2. Единственный терминал, который пока не успели установить.

Суворова, 160.

Судя по расположению терминалов, платной парковка будет от переулка Суворова до Теренинского переулка.

Парковка рядом с гимназией №24, ради которой в прошлом году спилили деревья, похоже, останется бесплатной.



Напомним, впервые платная парковка на центральных улицах в Калуге появилась в 2014 году. С тех пор каждый год велись разговоры, что эту зону нужно расширять, но в бюджете не находилось нужных средств.

В начале этого года в городской управе предлагали закупать паркоматы за счёт инвесторов, однако депутаты выступили против такой идеи. Объяснили это тем, что срок окупаемости проекта – всего полтора года, а дальше бюджет начинает пополняться за счёт автомобилистов. Власти Калуги при этом отмечают, что после внедрения платной парковки загруженность центра города уменьшилась.

Стоимость парковки в Калуге с 2014 года не менялась - 35 рублей в час. Платить нужно тем, кто оставляет на стоянке машины в период с 9:00 до 21:00 ежедневно, кроме праздничных дней. Штраф за неоплаченную парковку - 500 рублей.

Уважаемые читатели, а что вы думаете о платной парковке на Суворова и в целом об этом проекте? Как он влияет на наш город? Пишите в комментариях!