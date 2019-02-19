Расширение платной парковки: проект собираются окупить за полтора года

Как мы уже рассказывали, в Калуге в ближайшее время собираются расширить платное парковочное пространство на центральных улицах. К существующим 850 местам планируется добавить ещё более тысячи.
В конце января в городской управе заявляли, что проект стоимостью около 30 миллионов рублей можно реализовать за счёт инвесторов. Однако 19 февраля на заседании в гордуме депутаты выступили против такой идеи.
– Средства, вложенные в реализацию второго этапа организации платного парковочного пространства, окупятся уже через полтора года даже в том случае, если городу потребуется привлечение кредитных ресурсов, – отметил один из участников встречи, – для финансирования проекта необходимо порядка 30 миллионов рублей, но расширение зоны платной парковки позволит существенно улучшить транспортную ситуацию, снизить аварийность и пополнить городской бюджет, считаю, что нет никакой необходимости привлекать к решению этого вопроса частных инвесторов.
Управлению городского хозяйства поручили детальнее проработать этот вопрос.
Ранее, напомним, парковку собирались сделать платной на улицах Суворова, Дзержинского, Достоевского, Большевиков, Николо-Козинской, Московской, Тульской, Степана Разина, Энгельса, Огарева и Пролетарской.
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