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В Калуге придумали, как расширить платную парковку

29.01.2019 09:10 13 1635 Дмитрий Ивьев
В Калуге придумали, как расширить платную парковку

В Калуге в ближайшее время планируется существенно увеличить количество платных парковочных мест на улицах. К существующим 850 планируется добавить ещё более тысячи. В понедельник, 28 января, об этом рассказали в городской управе.

Делать это собираются за счёт инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства. Два года назад, напомним, стоимость расширения парковочного пространства оценивалась в 37 миллионов рублей. В бюджете таких средств найти не смогли.

Ранее, напомним, парковку собирались сделать на улицах Суворова, Дзержинского, Достоевского, Большевиков, Николо-Козинской, Московской, Тульской, Степана Разина, Энгельса, Огарева и Пролетарской.

– После реализации проекта скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%, – отмечают в городской управе.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто парковка
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