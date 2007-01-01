В Калуге установили ещё один автомат с кормом для уток

В калужском сквере «Содружество» в микрорайоне Кубяка появился новый автомат с кормом для уток, сообщили 29 апреля в администрации города.

Инициатива направлена на заботу о городской фауне и просвещение горожан. Многие по привычке берут с собой в парк хлеб или батон, но такая еда опасна для водоплавающих: она вызывает у птиц болезни, деформирует крылья и загрязняет водоёмы, отметили в администрации.

Это уже третий подобный аппарат в городе. Ранее их установили на набережной Яченского водохранилища и у Пуховского пруда.