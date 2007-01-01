Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге установили ещё один автомат с кормом для уток
В Калуге установили ещё один автомат с кормом для уток

Дмитрий Ивьев
29.04, 12:33
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В калужском сквере «Содружество» в микрорайоне Кубяка появился новый автомат с кормом для уток, сообщили 29 апреля в администрации города.

Инициатива направлена на заботу о городской фауне и просвещение горожан. Многие по привычке берут с собой в парк хлеб или батон, но такая еда опасна для водоплавающих: она вызывает у птиц болезни, деформирует крылья и загрязняет водоёмы, отметили в администрации.

Это уже третий подобный аппарат в городе. Ранее их установили на набережной Яченского водохранилища и у Пуховского пруда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
20 оценили
15%
0%
10%
5%
10%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+