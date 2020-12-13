Калуга стала новогодней столицей России: как это было

В субботу, 12 декабря, в Калуге состоялось открытие новогодней столицы Калуги-2021, онлайн-трансляцию которой мы провели в течение дня. Были определенные опасения на счетмпраздника, все-таки с массовыми мероприятиями в нашем городе всегда были определенные проблемы. Зачастую на большее, чем выступления местных коллективов на традиционных городских площадках и хороводов фантазии у организаторов не хватало. Да и прошлогодний опыт Рязани, который многие сочли провальным, тоже, что называется, довлел. Однако с открытием новогодней столицы-2021 в Калуге получилось иначе, чем на вотчине бывшего калужского градоначальника Николая Любимова.

Несмотря на то, что почти все локации остались теми же, использовали их куда как интереснее прежних лет. Из новшеств – ярмарка у театра в этот раз расположилась не на боковых улочках площади, а прямо на Кирова. Там установили весьма симпатичные домики, в которых можно приобрести массу всякой вкусности.

Подобным образом организовали торговлю и на пешеходной части улицы Театральной. Однако самой приятной локацией смело можно назвать ту часть театралки, которая расположена между сквером Ленина и улицей Карпова. Ее сделали пешеходной и украсили в лучших традициях Москвы и европейских городов, с сосенками, снежком, деревянными фигурками и со вкусом. Такого в Калуге точно еще не было. А какие здесь витают ароматы! Все-таки лучшие ресторации города к этому квартальчику руку приложили. Определенно, оформление это общественного пространства на данный момент можно назвать лучшим в городе.

Многие интернет-брюзги критиковали власти за снег в парке. Мол, негодяи решили таким способом скрыть грязищу, которую развели строители при ремонте освещения. Однако детворе на это ворчание оказалось по барабану. Хоть 12 декабря парк и закрыли для подготовки площадки под салют, те кто успел попасть внутрь, что называется, хапнули снега от души. Пожалуй, в этот день зима и Новый год чувствовались в парке как нигде больше в Калуге.

Разве только на улице Кирова. Власти, наконец, догадались использовать громкоговорители не только во время парадов. Как следствие, с самого утра из них играли новогодние песни разных исполнителей, лет и жанров.

Праздничная программа открытия тоже удалась. Помимо фейерверка с невиданными ранее в Калуге элементами, особо стоит отметить лазерное шоу. Причем, порой было непонятно куда лучше смотреть – на экран сцены, где лучи рисовали мультфильм о Калуге, или на Гостиные ряды за спиной, на котором лазеры выводили узоры.

Одним из главных событий прошедшего дня стал парад Дедов Морозов и снегурочек. И шествие получилось весьма интересным и собрало зрителей не меньше, чем Парад Победы и карнавал на день города. Причем, несмотря на мороз.

Это – уже сигнал властям сделать шествие очередной новогодней традицией. Хорошая ведь идея - и красиво, и весело, и люди довольны. Что тут говорить - смотрите сами. Фотоподборка от нашего фотокорресопндента Сергея Константинова говорит лучше всяких слов. Ну, как не дать зеленый свет такому феерическому безобразию?

В общем и целом за открытие новогодней столицы России-2021 нашим чиновникам можно поставить зачет. Даже несмотря на то, что не успели с монтажом осветительной системы на пешеходной части улицы Театральной. Совсем без косяков все-таки пока не получается.

Ну и масочный режим с социальной дистанцией соблюдали далеко не все. Хотя, положа руку на сердце, кто-нибудь верит в поголовную сознательность наших граждан? Я – нет. Как и в то, что из-за несознательной части нашего общества надо отменять праздники, как того требовали в соцсетях накануне.

Ну а закончим наш обзор опросом на улицах Калуги. Мы поинтересовались у калужан и гостей города их впечатлениями: что людям понравилось, а что могло бы быть лучше?

Людмила и Николай

– Праздник нам очень понравился! На параде не были, но по городу гуляли днем с дочкой. Потом погреться ходили. Понравилось, как украшена Театральная.

Наталья

– Очень ждем салюта. Мы здесь полтора часа уже гуляем, замерзли. Видели парад. В целом, понравился. Но ребенок, конечно, салют ждет, никак не дождемся. Организация нормальная, мне понравилось – весело, ведущие хорошие.

Олеся и Алексей с детьми – Дианой и Леонидом.

– Мы только прибежали, – объясняет Олеся. – На парад не успели немножко. А праздник достойный.

– Поэтому и прибежали, – улыбается Алексей.

–Ждем елку и фейерверк, – подытожила женщина.

Инна, Наталья Александровна, Кирилл и Игорь приехали в наш город из Сургута.

– Пришли с хорошим настроением. Все красиво, празднично. Калуга очень красивая. Снега нет только. На Дедов Морозов опоздали, но хоть фейерверк застанем. Мы это любим, очень хотим посмотреть. А после салюта, если не замерзнем, еще погуляем, конечно.

Вера и Алексей, а также их четвероногий друг – чихуахуа Рей.

– Сегодня наконец-то почувствовали праздник, – восхищается Вера. – Год был тяжелый, пандемия. Общения мало было, даже с родными людьми. Вот только сегодня ощущение праздника есть, хоть до него еще полмесяца.

– Мы тут не с самого начала, минут 30 назад подъехали, – продолжает Алексей. – Салюта вот ждем. А на парад не попали.

– Больше всего понравился концерт и праздничная атмосфера, – делится с нами женщина. – Правда не хватает очень снега. Завтра вот, вроде, обещают.

– Обещают-то обещают, – сетует ее муж. – Нашим синоптикам верить не всегда можно. Так что пока вопрос, будет ли снег или нет.

Алина, Каролина и Егор

– Праздник, в целом, ничего. Но мне кажется, что не стоит это стольких потраченных сумм. Мы гуляем с утра, с двенадцати часов. Но парад не застали. Ждем салют. Пока что больше всего понравились елки.

Дмитрий

– Здорово тут, что сказать. Отлично! Внезапно так 12 декабря смотреть новогодний фейерверк. Но хорошо, красиво. Только снега не хватает. На самом деле, нет новогоднего настроения. Ходим по асфальту. Ну, снежинка только на столбе светится. Как по мне, это как-то не то. Парад понравился, смотрели его на Ленина. Ребенка, конечно, больше всех впечатлило.

Алексей и его шестилетняя дочь Ульяна.

– Очень понравилось. Фейерверк можно было бы, конечно, и получше сделать. Парад встречали, дочери понравились Деды Морозы. Лазерное шоу тоже понравилось. А сейчас маму пойдем с работы встречать. Гулять, наверное, уже сегодня не будем. Очень холодно.

Уважаемые читатели! А вы были на праздничном гулянии? Что вам понравилось, а чего не хватило помимо снега? Пишите в комментариях.