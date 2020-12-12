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Онлайн-трансляция: Калуга вступает в права новогодней столицы-2021

Редакция
Опубликовано: 12.12.2020 13:40 4 1954
Онлайн-трансляция: Калуга вступает в права новогодней столицы-2021

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Сегодня, 12 декабря, в Калуге праздник. В этот день она официально станет новогодней столицей России-2021. Коронавирус, конечно, немного подгадил, добавив в праздничное настроение панических ноток, но мы верим, что никакой заразе не победить дух Нового года, который в эти дни заполонил улицы любимого города назло всем скептикам и бесснежному пейзажу.

Будем надеяться к 31 декабря Дедушка Мороз наколдует нам снежинок. Пока же будем довольствоваться тем, что имеется.

А имеется у нас праздничная программа в каждый божий нерабочий день начиная с субботы 12 декабря. В Калуге запланирован ряд официальных и развлекательных мероприятий. Их расписание вы найдете ниже. А для тех, кто не сможет лично посетить торжества, мы проведем онлайн-трансляцию.

Наши корреспонденты в этот день выйдут на улицы любимого города и на этой странице будут делиться своими впечатлениями, фото и видео с праздника.

Так что не забывайте в течение дня регулярно заходить на эту страничку. А по окончании церемонии открытия новогодней столицы России мы подготовим большой фото- видеорепортаж с первого дня Калуги в праздничном статусе.

С наступающим Новым годом, друзья!

Афиша праздничных мероприятий новогодней столицы России-2021 на 12-13 декабря

Суббота, 12-е

  • 12.00 - Открытие Всероссийской ярмарки народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул. Кирова, 31)
  • 12.00 - Открытие визит-центров новогодней столицы (Визит-центр ТИЦ «Калужский край» на ул. Ленина 124, информационная точка ТИЦ «Калужский край» на Театральной площади, точка в Инновационном культурном центре на ул. Октябрьской, 17а)
  • 12.00 - Ярмарка «Рождество на Старом торге» у Дома бизнеса (ул. Театральная, 38) - работает до 9 января.
  • 12.00 - Открытие новогодней ярмарки на Театральной улице (пешеходная часть)
  • 16.00 - Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек (от площади Победы до площади Старый торг)
  • 16.30 - Театрализованное открытие Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России» (площадь Старый торг)

Воскресенье, 13-е

  • 12.00 - Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул. Кирова, 31)
  • 12.00 - Работа визит-центров новогодней столицы
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» - Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00 - Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза - Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-20.00 - Открытие новогодней елки в городском парке. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

Онлайн-трансляция

14.30 Центральный городской парк культуры и отдыха

Неожиданно для многих сегодня городской парк закрыл свои двери еще до обеда. Готовятся к праздничному салют

13.45. Сквер имени Ленина

 

В Калуге появилась вторая пешеходная зона. Как передает наш корреспондент, в сквере имени Ленина все сделано на высшем уровне. Везде довольные калужане. Также тут устроили игровую зону с аттракционами.

13.00. Пешеходная часть "Театралки"

Праздник продолжается. На пешеходной части улицы Театральная проходит ярмарка, установлена рок-сцена. Также идет монтаж подвесных гирлянд.

12.15. Волонтеры на Театральной площади

Наш корреспондент находится на Театральной площади и сообщает, что открылся "Визит-центр" для туристов. Волонтеры подсказывают, куда можно отправится на экскурсию. В первую очередь -  Музей космонавтики и в городской парк. Также можно получить раздатку. Есть и карты, и буклеты. В целом нормально, но тесновато.

12.10. Ярмарка на Театральной площади

Видео. Скоро начало праздника! Продолжается подготовка.

Видео. Прибытие ретропоезда в Калугу

11:15 Подготовка продолжается. Улица Кирова

Официальное открытие сегодня в 16.30. Но подготовка все еще продолжается.

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11:00 Прибытие "Ретропоезда". Железнодорожный вокзал.

На калужском железнодорожном вокзале как никогда оживленно и празднично. Все украшенно в новогодней тематике. Ретро-поезд из Москвы уже прибыл. В числе пассажиров находились послы иностранных государств, представители власти, журналисты и туристы.

Редакция
Опубликовано: 12.12.2020 13:40 4 1954
Тэги: новый год
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