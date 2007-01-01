Новый водопровод строят в Калужской области

Работы ведутся в деревне Старки Дзержинского района, сообщили 28 апреля в областном водоканале.

- Протяжённость нового участка составляет более 180 метров, - пояснили коммунальщики. - Деревня Старки стала первым населённым пунктом в регионе, где тестируется труба ПВХ-О. По результатам монтажа и последующей эксплуатации будут оценены преимущества этого материала и перспективы его применения в других районах области.

Согласно данным компании-производителя, срок службы такого трубопровода превышает 100 лет.