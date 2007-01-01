В микрорайоне Грабцево проверят слив воды в реку
В понедельник, 27 апреля, калужанка рассказала о проблеме со сливом пены с Грабцевского пруда в реку Городенка.
— В реку идёт слив чего-то пенящего, - пишет горожанка. - Пена разлетается от ветра вокруг по дачам. Возьмите пробы воды в этом водоёме!
— Специалисты оперативно проведут выезд, - прокомментировали ситуацию в Министерстве природы Калужской области.
