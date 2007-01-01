Главная Новости Общество Глава Калуги объяснил новость о сносе бань на Сероводородных озерах
Глава Калуги объяснил новость о сносе бань на Сероводородных озерах

Дмитрий Ивьев
28.04, 12:14
В начале апреля в Калуге появилась неожиданная новость – бани на Сероводородных озерах собираются снести.

Подробности про эту ситуацию 27 апреля сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Мне тоже нравится этот объект, если бы ребята, которые там разместили бани, еще не связывались с определенными личностями, скажем так, с очень неоднозначной репутацией, и не жаловались друг на друга там, перекладывая ответственность, всё было бы спокойно, - заявил он.

По его словам, «сегодняшняя скандальная ситуация возникла из-за определенной конкуренции среди этих чудо-банщиков».

- Сами себе и накликали проблемы, - уверен чиновник.

Как пояснил Денисов, сейчас власти пытаются найти решение, чтобы бани могли остаться на озерах. Однако природоохранная прокуратура требует оформить объекты, а сделать это нельзя из-за охранного статуса земельного участка.

- Будем искать законный вариант вместе с надзорными органами, - заверил Денисов.

