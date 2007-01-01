Глава Калуги объяснил новость о сносе бань на Сероводородных озерах
В начале апреля в Калуге появилась неожиданная новость – бани на Сероводородных озерах собираются снести.
Подробности про эту ситуацию 27 апреля сообщил глава города Дмитрий Денисов.
- Мне тоже нравится этот объект, если бы ребята, которые там разместили бани, еще не связывались с определенными личностями, скажем так, с очень неоднозначной репутацией, и не жаловались друг на друга там, перекладывая ответственность, всё было бы спокойно, - заявил он.
По его словам, «сегодняшняя скандальная ситуация возникла из-за определенной конкуренции среди этих чудо-банщиков».
- Сами себе и накликали проблемы, - уверен чиновник.
Как пояснил Денисов, сейчас власти пытаются найти решение, чтобы бани могли остаться на озерах. Однако природоохранная прокуратура требует оформить объекты, а сделать это нельзя из-за охранного статуса земельного участка.
- Будем искать законный вариант вместе с надзорными органами, - заверил Денисов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!