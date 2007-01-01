В Калуге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Трагедия произошла вечером во вторник, 28 апреля, на улице Маяковского.

Около 19:30 там загорелся частный жилой дом, сообщили в Главном управлении МЧс по Калужской области.

По предварительной информации, погибла 62-летняя женщина.

Стены дома и соседние постройки пожарным удалось спасти.

Причины этого происшествия ещё устанавливаются.