17 мая в Калугу приезжал Иван Грозный
1561 - Российский государь Иван IV (1533 – 1584) посетил Оболенск, Калугу, Перемышль, Козельск, Воротынск с целью осмотра состояния пограничных городов и крепостей на подступах к Москве.
1924 - в Краснодаре родился Олег Михайлович Бушко (1924 - 2009), писатель, поэт, журналист. В Калугу приехал в 1968 году. Его книга "Школьный словарь литературных терминов" отмечена Золотой медалью на Всероссийской выставке ВВЦ в 2002 году. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и другими боевыми наградами.
1927 – родился Василий Иванович Столяров (1927 – 2002), агроном, руководитель сельскохозяйственных предприятий, Почетный гражданин Бабынинского района, Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1970), орденом Ленина (1972).
