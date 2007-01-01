17 мая в Калугу приезжал Иван Грозный

Что происходило в Калужской области 17 мая в разные годы.
17.05, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 мая.

1561 - Российский государь Иван IV (1533 – 1584) посетил Оболенск, Калугу, Перемышль, Козельск, Воротынск с целью осмотра состояния пограничных городов и крепостей на подступах к Москве.

1924 - в Краснодаре родился Олег Михайлович Бушко (1924 - 2009), писатель, поэт, журналист. В Калугу приехал в 1968 году. Его книга "Школьный словарь литературных терминов" отмечена Золотой медалью на Всероссийской выставке ВВЦ в 2002 году. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и другими боевыми наградами.

1927 – родился Василий Иванович Столяров (1927 – 2002), агроном, руководитель сельскохозяйственных предприятий, Почетный гражданин Бабынинского района, Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1970), орденом Ленина (1972).

