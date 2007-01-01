Главная Новости Общество 15 мая в Малоярославце создан Военно-исторический музей 1812 года
15 мая в Малоярославце создан Военно-исторический музей 1812 года

Что происходило в Калужской области 15 мая в разные годы.
15.05, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 мая.

1793 – «Была в Калуге буря в речке Яченке вода поднялась в верх на 6 аршин в ¼ часа был ужасный вихор деревья вырывало с кореньями и бросал на четверть  версты, много скота потонуло а люди спасались влезая на деревья». (источник - записки купца Губкина)

1939 – в Малоярославце создан Военно-исторический музей 1812 года. Он открылся в здании бывшего Николаевского собора Черноостровского монастыря. В мае 1940 года музей получает статус государственного и становится филиалом Бородинского музея. Со дня открытия Малоярославецкого музея его бессменным директором был Александр Ефимович Дмитриев (1896-1965).

1946Дмитрию Сергеевичу Потапову (5.10.1924-30.03.1945), уроженцу деревни Новая Износковского района Калужской области присвоено звание Героя Советского Союза. Лейтенант стрелкового батальона Дмитрий Потапов погиб в Венгрии при форсировании Дуная.

