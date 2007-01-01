Мотоциклист погиб на трассе в Калужской области

Днём в пятницу, 15 мая, смертельное ДТП произошло на трассе А130 рядом с Малоярославцем.

Около 13:30 там столкнулись грузовая «Газель» и мотоцикл «Ямаха», сообщили в прокуратуре региона.

Байкер погиб, а его пассажир попал в больницу с травмами.

Что именно стало причиной этого трагического случая, сейчас устанавливается.