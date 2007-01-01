Главная Новости Общество 16 мая родился художник Олег Павлов
16 мая родился художник Олег Павлов

Что происходило в Калужской области 16 мая в разные годы.
16.05, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 мая.

1912 - в селе Абрамовское Боровского уезда открылась земская библиотека.

1921 - родился Олег Борисович Павлов (1921 - 2014) Художник, живописец и исследователь, потомок (правнук) великого русского художника-пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897). В Малоярославецком музейно-выставочном центре есть экспозиция «Великое родство». Олег Павлов подарил городу Малоярославцу свои картины, личную библиотеку, семейные реликвии. Они стали основой экспозиции музейного центра.

