В Мещовске понизят уровень воды в реке
Сейчас ведутся работы по обслуживанию дамбы на реке Турея.
- Сейчас важный этап — для обследования технического состояния плотины будет временно понижен уровень воды, - прокомментировал 29 апреля глава района Владислав Поляков. - Это необходимо, чтобы специалисты могли тщательно проверить конструкцию и определить, какие меры нужны для её укрепления и ремонта.
В прошлом году там проводили очистку территории: вывозили мусор, убирали коряги и заросли.
