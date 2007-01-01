В Мещовске понизят уровень воды в реке

Сейчас ведутся работы по обслуживанию дамбы на реке Турея.

- Сейчас важный этап — для обследования технического состояния плотины будет временно понижен уровень воды, - прокомментировал 29 апреля глава района Владислав Поляков. - Это необходимо, чтобы специалисты могли тщательно проверить конструкцию и определить, какие меры нужны для её укрепления и ремонта.

В прошлом году там проводили очистку территории: вывозили мусор, убирали коряги и заросли.