30 апреля родились калужские краеведы

Что происходило в Калужской области 30 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 30 апреля.

1622 – в Киеве скончался Сагайдачный (Конашевич) Петр Кононович гетман запорожских казаков. В качестве предводителязапорожского войска принимал участие во всех военных событиях того времени, часто действовал в союзе с польским правительством. В 1613 воглаве сильного отряда запорожских казаков осаждал Калуге, но узнав о скором подкреплении из Москвы снял осаду и отступил. «Въ 1619 году польской королевичъ отъ Троицкой Сергиевой лавры велел гетману Сагайдачному итти под Калугу. Меркушка Соколовской, ушедши изъ под тюрьмы, подвелъ Сагайдачнаго ночью къ Калуге и берегомъ реки Оки къ глухой башне чрезъ которую вошли в острогъ, которой взятъ, сожженъ и побито множество народа. Но какъ люди въ городе не сдавались, то Сагайдачный стоялъ подъ Калугою до самаго замирения, т.е. по 1 декабря того 1619 года. При замирении, последовавшемъ, какъ выше сказано, 1 декабря 1619 года, Серпейскъ, Козельскъ, Мещовскъ и село Борисово съ волостями остались за Россиею, литовские люди пошли изъ Московского государства, а польский королевич велелъ изъ Калуги итти и черкасамъ. Въ томъ же 1619 году Михаилъ Феодоровичъ во уважение, что Калужские жители потерпели великое разорение отъ малороссийскаго гетмана Сагайдачного, пожаловалъ имъ льготы отъ платежа повинностей на три года (подлинная грамота хранится въ Калужском Магистрате)». В.В.Ханыковъ

30.04.1857 - в Калуге, в купеческой семье родился Григорий Григорьевич Чистоклетов (1857 – 1909), калужский краевед, библиофил, член Калужской Ученой Архивной Комиссии (1891). Умер 26 января 1909 года в Калуге, похоронен на кладбище Крестовского монастыря. Рассказывают, что за свою жизнь ему удалось собрать уникальную коллекцию старых монет. После смерти Григория Григорьевича родственники решили передать коллекцию в музей, но найти ее не смогли. О местонахождении монет не знали до 1927 года. При капитальном ремонте дома тайник Чистоклетова случайно был обнаружен в дымоходе. Найденная коллекция состояла из 2709 серебряных, медных, иностранных монет и золотой медали. От жара печей многие из них спеклись и закоптились. Уникальную частную коллекцию передали в угрозыск, а затем — в Калужский краеведческий музей, где привели в порядок. Позднее почти вся коллекция попала в музеи Москвы. Самыми уникальными монетами были киевская гривна, рубль начала XVII века с именем Лжедмитрия I, четвертак царя Алексея Михайловича Романова и серебряная двухрублёвая монета Петра I.

30.04-19.05. 1907 - Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Делегатом от Калужской организации был меньшевик С.Д.Митин (Холодков). (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1917 – объединение Калужской организации РСДРП (большевиков и меньшевиков) в одну организацию. Ранее произошло объединение Советов рабочих и солдатских депутатов. (источник - Константин Афнасьев «Летопись провинции»)

1922 – в Калуге родился Геннадий Иванович Духанов, живописец, график, член Союза художников РФ (1968), участник областных и республиканских выставок произведений калужских художников, Всесоюзной выставки акварели в Москве (1972), выставки "Творчество калужских художников" в Мейнингене (1975, ГДР).

1930 – родилась Генриетта Михайловна Морозова (30.04.1930 – 30.05.1992). Калужского педагога, библиографа, архивиста, краеведа, Почетного гражданина города Калуги (с 14.11.2000) земляки знают в первую очередь по самой известной ее книге «Прогулки по старой Калуге», которая не теряет своей популярности и сегодня.